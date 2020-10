De Janeiro a Outubro, 57 Projetos Foram Apresentados Por Vereadores

De janeiro a outubro de 2020, os 13 vereadores que compõe a Câmara de Catanduva apresentaram 57 projetos. Número referente a propostas de Leis Ordinárias (46), Complementares (7), de Resolução (2), de Decreto Legislativo (1) e de Emenda a Lei Orgânica (1).

Além dos projetos também foram apresentados 470 requerimentos, 206 moções, 421 indicações.

Luis Pereira, atual presidente da Câmara foi o que apresentou mais projetos de lei. 17 no total. 16 deles que denominam vias públicas. Outro foi sobre declarar de utilidade pública a “Associação Assistencial Caminhar”.

Onofre Baraldi apresentou seis PL no total. Quatro deles de denominação de ruas. Um que trata sobre criação do Dia Municipal do Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira De Sinais (Libras) e sobre a criação do Dia Municipal da Fibromialgia.

Ditinho Muleta também elaborou quatro projetos de lei. Todos que denominam vias públicas.

André Beck também apresentou quatro projetos. O que institui o Programa Banco De Ração Para Animais, o que dispõe sobre a garantia do direito de preferência das mulheres vítimas de violência doméstica à matrícula e transferência dos filhos, o que institui medidas para promover a segurança, a prevenção, a proteção e combate a violência contra profissionais do Ensino, e o que altera sobre membros do Conselho Municipal de Saúde.

Mauricio Gouvea apresentou quatro projetos. dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimentos de água, outro sobre critérios para matricula de alunos nas unidades de ensino infantil e fundamental, outro que trata sobre a utilização de mesas e cadeiras nas calçadas e outro que foi retirado pelo autor.

Enfermeiro Ari apresentou dois projetos. O que autoriza o Poder Executivo a criar centros especializados quando decretar estado de surto, epidemia ou pandemia e alteração na lei que instituiu o prêmio assiduidade dos servidores.

Cidimar Porto também apresentou dois projetos de lei. Os dois foram retirados antes de serem votados.

Daniel Palmeira protocolou dois PLs. O que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde fornecer medicamentos mesmo que com receita de médicos particulares e sobre autorização para que o município forneça repelente com icaridina para população de baixa renda.

Também com dois projetos – Amarildo Davoli. Um que trata sobre a forma de tratamento escrito e oral dos ocupantes de cargos públicos e o que regulamenta a distribuição de panfletos na cidade.

Gaúcho apresentou um projeto de lei que denomina via pública. Wilson Paraná também apresentou um projeto de lei. O que regulamenta o uso de buzinas do trem.

Nilton Cândido apresentou um projeto de lei complementar – rejeitado pelos vereadores, que tratava sobre a proibição de venda de fogos de artifício com barulho E Ivan Bernardi não apresentou projetos.

As demais proposituras podem ser acessas no Portal da Câmara de Catanduva.

Neste ano, o Executivo encaminhou 23 projetos de lei, 19 de projetos de lei complementar e três vetos.

Karla Konda

Editora Chefe