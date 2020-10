Cresce em 42% Abertura de Empresas em Catanduva em Outubro

Cresce em 42% o número de abertura de empresas em Catanduva na comparação entre outubro de 2019 e o mesmo período deste ano. Os dados são da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

Os dados mostram que enquanto Catanduva abriu 33 empresas em 2019, em 2020, foram 47.

De acordo com a Jucesp, por enquadramento foram iniciadas atividades em 38 microempresas, seis de pequeno porte e duas normais em outubro de 2020.

No ano anterior foram 24 microempresas, oito normais e uma de pequeno porte.

Dentre as aberturas de empresas neste mês estão nos ramos: de clinicas veterinárias, posto de combustível, transportes, serviços odontológicos, serviços médicos, engenharia e construção, assessorias, cursos e treinamentos, conveniência e outros.

Na comparação com setembro deste ano, o índice de empresas abertas reduziu. Setembro foram 51 novos empreendimentos iniciados.

De outubro do ano passado até ontem, Catanduva criou 533 empresas, 431 foram micro.

Karla Konda

Editora Chefe