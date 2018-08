Vistoria de Veículos de Transporte Escolar Tem Início

A vistoria obrigatória de veículos de transporte escolar já teve início. Em Catanduva, são 530 utilitários, que inclusive, realizam esse tipo de serviço. A frota de micro-ônibus é de 290 micro-ônibus. O objetivo da ação é o de garantir a segurança das crianças e dos jovens. A informação é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A vistora deve ser feita a cada semestre e a medida inclui a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos. Entre eles, a existência de cinto de segurança para todos os passageiros e limitador de abertura das janelas.

O setor alerta que os pais e responsáveis pelos alunos devem cobrar a documentação dos responsáveis por realizarem o transporte dos passageiros. O veículo que não passa pela inspeção semestral, ou que é reprovado, tem o registro de atividade bloqueado.

Para os veículos de placa final 1 a vistoria deveria ter sido feita na primeira quinzena de agosto. Atualmente foi aberto o período para aqueles que possuem placa final 2. O cronograma segue até a primeira semana de dezembro, com o encerramento feito com a placa de final 0.

Os proprietários de veículos que realizam transporte escolar devem levar os veículos para a vistoria do Detran com os documentos atualizados, entre eles o licenciamento e a CNH, além da taxa quitada e aprovação da vistoria municipal, quando é feita pela prefeitura.

A taxa tem o valor de R$ 141,35 e pode ser paga no banco ou em caixas eletrônicos. O veículo tem que estar registrado no Detran na categoria aluguel e no município como destinado ao transporte escolar.

“De acordo com a portaria Detran.SP nº 1310/14, a vistoria segue um calendário oficial. Na capital, o prazo é maior. Já em algumas cidades, esse cronograma é diferente, porque considera características regionais, como o calendário de vistoria municipal”, informa o Detran.

A Autorização de Transporte Escolar (ATE) é emitida pelo Detran no prazo de até cinco dias e vale por seis meses, quando uma nova vistoria é exigida. O calendário se inicia em fevereiro e segue até junho e depois reinicia em agosto até dezembro.

Regras são fundamentais

Além dos equipamentos de segurança, o veículo destinado ao transporte escolar deve ter a pintura de faixa horizontal com a inscrição “Escolar” e também um cronotacógrafo (equipamento que mede velocidade e tempo de percurso).

“O transporte escolar também deve ter lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira”, informa o Detran.

No caso do extintor de incêndio, ele deve ser com carga de pó químico seco, ou de gás carbônico de quatro quilos, fixado na parte dianteira do compartimento destinado a passageiros. Em caso de acidentes, o veículo deve ter dispositivos próprios para a quebra ou remoção dos vidros

Cíntia Souza

Da Reportagem Local