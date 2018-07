Uma Pessoa Morre e Outras Três Ficam Feridas em Acidente em NH

Um homem de 38 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente em Novo Horizonte. A batida frontal envolvendo dois carros foi registrada na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321) na madrugada do último domingo (22).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, os veículos seguiam em sentidos contrários da via, quando por motivos a serem esclarecidos, um deles teria invadido a pista contrária. Os veículos ficaram destruídos com a batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram as vítimas que foram levadas para a Santa Casa de Novo Horizonte. Lá, o óbito do homem foi registrado. As outras três ficaram na unidade. Como nossa reportagem não teve acesso ao nome das vítimas, não conseguiu informações sobre o estado de saúde delas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil da cidade.

Essa é a mesma rodovia em que duas mulheres morreram em março deste ano. A moto em que elas estavam atravessou trecho que dá acesso a Novo Horizonte, quando foi atingida por um caminhão.

O caminhão, que estaria carregado com pedras, seguia pela rodovia sentido Catanduva, enquanto que a moto tipo Biz, teria atravessado o trevo. Com o impacto da batida, o veículo em que as vítimas estavam foi parar no acostamento.

Elas que tinham 32 e 27 anos, respectivamente, foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas a Santa Casa de Novo Horizonte. Lá, a morte foi confirmada. O motorista do caminhão não se feriu.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato, além de exame necroscópico nas vítimas. O caso também é investigado.

Mesma rodovia em que caminhão tombou

Na semana passada, um caminhão carregado com laranjas também tombou na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321). O acidente foi registrado no trecho que liga Catanduva a Itajobi. Como a carga ficou espalhada em um trecho da via, o local ficou interditado por horas.

O motorista seguia pelo trecho, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e o veículo tombou. O condutor teve ferimentos leves e não precisou ser levado para o hospital. Como a carga ficou caída no trecho a rodovia foi liberada depois que funcionários fizeram a limpeza do local. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local