Três Pessoas Ficam Feridas em Acidente na Alfredo Jorge

Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na rodovia Alfredo Jorge, que liga Catanduva a Pindorama. A colisão, envolvendo dois carros, foi registrada no início da tarde de ontem (11) na entrada do bairro Jardim Oriental.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois veículos, um Santana e um Gol, seguiam em sentidos opostos da via, quando por motivos a serem esclarecidos, bateram.

Equipes dos bombeiros socorreram uma das vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e socorreu a segunda. Uma ambulância particular que passava pelo trecho resgatou a terceira pessoa que estava nos veículos envolvidos no acidente. Elas foram levadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde passaram por exames e ficaram em observação.

Como um dos veículos estava no meio da pista, o trânsito ficou parcialmente impedido. As equipes da Polícia Rodoviária e Polícia Civil estiveram no local. A perícia que deve apontar as causas do acidente deve ficar pronta em 30 dias.

278 acidentes

com feridos

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que nos cinco primeiros meses de 2018, foram registrados 278 acidentes de trânsito com vítimas. A maior parte envolve feridos. Só em maio, foram 64 registros, o maior número deste ano até o momento. Na sequência, está março (60) e em terceiro aparece fevereiro (53). Em janeiro e abril foram 48 registros cada.

Também nos cinco primeiros meses de 2018 foram registradas cinco mortes por acidentes de trânsito. Cada mês teve uma ocorrência, ainda de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública.

Cintia Souza

Da Reportagem Local