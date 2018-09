Tratorista Descumpre Medida Protetiva em Ariranha e Vai Parar na Cadeia

Um tratorista, de 37 anos, descumpriu medida protetiva em Ariranha e foi parar na cadeia. O caso foi registrado na noite da última terça-feira (11). Quando teria tentado agredir ex, filho do casal golpeou o homem com pedaço de madeira. Esse é o segundo caso de descumprimento de medida protetiva em menos de um mês na região.

A vítima, de 35 anos contou as equipes da Polícia Militar que o tratorista é ex-companheiro dela e que na data foi novamente até a casa da mulher, descumprindo medida de urgência que foi estipulada. No documento consta que ele não deveria se aproximar da vítima, nem manter contato com ela.

Nos relatos, a mulher disse que apesar de saber da medida, o tratorista foi até a casa em que eles moravam e começou a bater no portão, ameaçando que iria mata-la se ela ficasse com outro homem. O filho do casal flagrou a situação e quando o pai, teria partido em direção da mãe dele, o jovem de 17 anos o golpeou com um pedaço de madeira que atingiu a cabeça do tratorista. A PM foi acionada e o homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Catanduva. Lá, o delegado de plantão decretou a prisão em flagrante.

Flagrante de tráfico em Catanduva

Outra ocorrência registrada no Plantão Policial ocorreu na última segunda-feira (10). Na data, a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu 109 porções de crack, 73 porções de cocaína e 10 porções de maconha em uma casa localizada no Jardim Soto. O entorpecente estaria escondido em vários pontos da residência.

De acordo com o registro da GCM. As equipes realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro quando suspeitaram da atitude de duas pessoas que estavam próximas ao portão da residência. Eles teriam sido flagrados trocando um objeto, o que motivou a busca.

Com um jovem de 21 anos, foi encontrada uma porção de cocaína. Ele estava do lado de fora da casa. Já um homem que estava nas proximidades do muro, na parte de dentro também foi revistado e perto dele foram localizadas seis porções de crack e R$ 67,95 em notas e moedas.

Uma varredura foi realizada na casa e lá, as equipes conseguiram encontrar entorpecentes. Parte da droga foi localizada no tanque de lavar roupas. Também havia entorpecente em um pote em meio a garrafas plásticas que ficavam no corredor da residência e no quintal.

A dupla foi levada ao Plantão Policial. O homem foi preso por tráfico de drogas. A companheira dele, que também estava no imóvel, prestou depoimento e foi liberada. O rapaz foi liberado, mas deve responder a processo por porte de entorpecente. Além da droga, mais de R$ 363,85 em dinheiro e moedas também foram apreendidos. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local