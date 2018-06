Suspeito de Matar Mulher é Preso Pela DIG na Sexta-Feira

O suspeito de matar uma mulher de 40 anos foi preso pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva na noite da última sexta-feira. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada de quarta-feira (20) em um canavial que liga Pindorama ao Distrito de Roberto. O homem apontado como principal suspeito do crime era companheiro da mulher. Uma testemunha ajudou no trabalho da polícia.

De acordo com informações do delegado responsável pela investigação, Marcelo Augusto Díspore, com a informação do homicídio, as equipes começaram a buscar detalhes tanto sobre o responsável pelo crime, quanto como o crime ocorreu. Uma testemunha foi peça fundamental na investigação. Ela contou as equipes que teria visto o homem discutindo com a vítima nas proximidades do local onde o corpo dela foi encontrado por pelo menos duas vezes. A partir daí, ele foi apontado como o suspeito do crime.

Com a investigação, as equipes acreditam que depois da segunda briga do casal é que o homem teria levado a companheira até o canavial onde depois de tentar estrangular a vítima, atirou na cabeça dela. No pescoço da mulher, marcas de mãos foram identificadas, além de uma bala que foi retirada do crânio da vítima.

O suspeito chegou a prestar depoimento na DIG, inicialmente para registrar o desaparecimento a companheira. Ele dizia que estavam em casa com a mulher, quando um grupo teria arrombado a porta da residência e levado a vítima. Ainda naquela data, ele disse que se escondeu em um cômodo para que os supostos criminosos não o vissem. De acordo com a investigação, foi ele quem teria arrombado a porta da casa, com o intuito de criar uma falsa autoria.

Ainda no primeiro depoimento, ele disse que como não ouviu mais barulho, deixou a residência pulando o muro dos fundos e fugindo. De lá, chegou ao hospital onde teria dito que ligou para o pai, chamou um mototáxi e foi até a casa dele. No dia seguinte ao caso, o suspeito foi registrar a ocorrência.

Na última sexta-feira, o delegado chamou novamente o homem, apontando que precisava de novos detalhes para a investigação. Quando chegou lá, viu a ordem de prisão. A testemunha realizou o reconhecimento e disse que era o mesmo homem encontrado nas proximidades do canavial. O suspeito deve ficar na Cadeia por 30 dias pela prisão temporária, mas esse período pode ser prorrogado por mais de 30 dias na prisão preventiva. O caso continua sendo investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local