Lázaro Barbosa, 32, apelidado de ‘serial killer do DF’, morreu na manhã desta segunda-feira, 28, durante troca de tiros com policiais. Ele estava sendo procurado há 20 dias por uma força-tarefa formada por 270 agentes.

Com uma extensa ficha criminal, tinha fugido três vezes da prisão, era condenado por estupros e acusado dos homicídios de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e do caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol (GO).