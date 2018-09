Polícia Militar Prende Suspeito de Roubos em Santa Adélia

A Polícia Militar prendeu um jovem, de 26 anos, suspeito de roubos em Santa Adélia. O caso foi registrado na última quinta-feira (30). No Plantão Policial de Catanduva, ele teria cuspido uma porção de droga.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da PM de Santa Adélia foram acionadas por uma das vítimas. Ele, que tem 20 anos, contou que estava com um amigo em uma moto, na Praça que fica no centro da cidade, quando foi abordado pelo assaltante. O criminoso teria pedido dinheiro e cigarros. Na sequência, o assaltante sacou uma arma e exigiu a moto. A vítima contou que chegou a retirar a chave da moto, momento em que o assaltante levou dois capacetes e fugiu em alta velocidade.

Com as características do criminoso, os policiais militares começaram as buscas e encontraram nas proximidades do local do crime, o suspeito, que ao ver a viatura, correu. Ele teria tentado entrar em uma casa, mas antes jogou duas facas.

Houve abordagem e o suspeito dos crimes foi algemado. Na casa onde ele estava foi apreendido uma arma de brinquedo e os capacetes que foram levados pelo criminoso.

Outra vítima do mesmo assaltante procurou a polícia e disse que estava em uma lanchonete quando o jovem chegou armado pedindo ci­­­gar­­ros e dinheiro. Depois que a vítima entregou os cigarros, o assaltante fugiu. Há suspeita de que outras vítimas também tenham sofrido a mesma abordagem na cidade.

Quando foi apresentado no Plantão Policial, foi questionado sobre dados pessoais e o jovem teria cuspido acidentalmente uma porção de crack. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a Cadeia de Catanduva, onde está à disposição da Justiça.

Cintia Souza

Da Reportagem Local