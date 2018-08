Polícia Militar Flagra Droga Escondida em Porta de Carro em Catiguá

A Polícia Militar flagrou droga escondida em porta de carro em Catiguá. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (20) na avenida Wilson Veiga. Duas pessoas foram presas na ocorrência por tráfico de drogas. Mais de 60 porções de entorpecentes foram apreendidas.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes já haviam recebido denúncia de que dois moradores da cidade estariam vindo até Catanduva para buscar drogas que seriam revendidas em Catiguá. Na data, os policiais viram um veículo, com as mesmas características apontadas na denúncia, saindo do bairro Jardim Imperial. As equipes acompanharam o carro até a entrada de Catiguá e lá foi feita a abordagem.

O passageiro do veículo de 29 anos teria saído do veículo e fugido a pé. Ele teria jogado um pacote com 34 porções de cocaína. Os PMs relatam que o motorista do carro, de 39 anos, se abaixou ao ver a viatura. Ele teria tentado esconder algo do lado interno do veículo, próximo à porta.

Na revista pessoal, com o motorista nada foi encontrado. Mas dentro da porta do lado em que eles estava, no local onde deveria existir o alto falante, os policiais encontraram 33 porções de crack. Quando foi questionado, ele disse que não sabia das drogas dentro do veículo e que apenas tinha oferecido carona ao amigo.

A dupla foi levada ao Plantão Policial, onde o motorista foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado a Cadeia de Catanduva. O passageiro foi ouvido e liberado. O veículo em que eles estavam foi apreendido, assim como R$ 35 em dinheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local