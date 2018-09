Polícia Militar Encontra R$ 16 Mil Com Dupla em Moto no Santa Rosa

A Polícia Militar de Catanduva encontrou R$ 16 mil com uma dupla que estava em uma moto no bairro Jardim Santa Rosa. Piloto disse que receberia R$ 50 para levar pacote até praça do Parque Iracema. O caso foi registrado na noite do último sábado (22) e a DIG investiga a origem do dinheiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado no Plantão Policial, as equipes da PM realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando viram a dupla em uma moto. Foi feita abordagem para fiscalização e com o passageiro, de 47 anos, sob a blusa que ele vestia, foi encontrada uma sacola plástica com R$ 16 mil em notas de dez, vinte e cinquenta reais.

O piloto da moto, um estudante de 26 anos teria assumido a posse do dinheiro e disse que havia pegado o valor em uma praça do bairro Nosso Teto. O local, ainda de acordo com a polícia, seria conhecido como ponto de venda de drogas. De lá, o estudante teria a missão de levar a quantia para outra praça, desta vez no bairro Parque Iracema.

No depoimento, ele disse que não sabia o nome da pessoa que entregou o dinheiro, nem o nome da pessoa que iria recebê-lo. Para o transporte, o estudante contou que receberia R$ 50. A dupla foi levada ao Plantão Policial, onde prestou depoimento e foi liberada. O dinheiro foi apreendido e a procedência será apurada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local