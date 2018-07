Polícia Militar Apreende 29 Tijolos de Maconha em Tambor no Parque Glória V

A Polícia Militar de Catanduva apreendeu 29 tijolos de maconha escondidos em um tambor no Parque Glória V. O caso foi registrado no fim da tarde da última quarta-feira (11). Em outra ocorrência, registrada em Uchoa, acidente terminou com flagra de droga apreendida.

No caso registrado em Catanduva, conforme informações do boletim de ocorrência, um homem de 39 anos foi abordado pelas equipes quando saia de uma residência. Com ele, droga não foi encontrada, mas como as equipes haviam recebido denúncias de tráfico, resolveram vistoriar a casa. Dentro da geladeira, um tijolo de maconha envolvido em papel azul, semelhante a uma embalagem de biscoito foi apreendido.

Sobre a geladeira, os policiais encontraram R$ 500. Ainda à polícia, o homem indicou o local onde estava o restante da droga, em um terreno que fica ao lado do muro de um hotel. Dentro de um tambor, foram encontrados os 29 tijolos de maconha com a mesma embalagem vista na outra porção apreendida dentro da casa.

O homem foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão foi decretada. De lá, ele foi encaminhado a Cadeia Pública de Catanduva, onde está à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, registrada na manhã de ontem (12) em Uchoa, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. As equipes da Polícia Rodoviária realizavam patrulhamento de rotina quando o motorista de um Fiat Toro apresentou atitude considerada suspeita. Foi dada ordem de parada, mas o motorista tentou fugir.

Houve perseguição, ele perdeu o controle da direção e saiu da pista, ficando no canteiro central da via. O motorista ainda tentou fugir correndo, mas foi preso. No compartimento de carga do veículo foram encontradas porções de maconha. Até o fechamento desta edição, nossa reportagem não teve informações sobre a quantidade apreendida. O motorista foi preso por tráfico de drogas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local