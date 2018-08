Polícia Investiga Morte de Pescador no Rio Tietê em Sales

A Polícia Civil investiga a morte de um pescador de 30 anos no rio Tietê em Sales. A vítima e o padrasto estavam em embarcação que virou. O caso foi registrado na tarde da última quarta-feira (1º). O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte, que atendeu a ocorrência, padrasto e enteado estavam em embarcação com uma rede. Os fortes ventos registrados no local teriam virado o barco. O enteado caiu no rio enquanto que o padrasto foi até a margem e acionou o policiamento.

Os bombeiros foram acionados e se deslocaram até o Tietê. Com botes, as equipes realizaram as buscas por água, enquanto que o Águia realizava o trabalho pelo ar. O corpo da vítima que estava com colete foi encontrado às margens do rio. O local foi preservado até a chegada da Polícia Científica. A causa da morte é investigada, mas a hipótese de afogamento não foi descartada.

Não é o primeiro caso

Em março deste ano, um jovem de 21 anos, que era morador de Catanduva, morreu em Sales. A vítima estava em uma prainha de um local conhecido como Richelieu. Assim como no caso mais recente, as buscas contaram com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Na época, foi a equipe dos bombeiros de Catanduva que atendeu a ocorrência. O jovem tinha acabado de desaparecer (na água) e a ligação teria caído na central de São José do Rio Preto. Os bombeiros passaram as coordenadas e foi feito o acionamento da aeronave. Além das equipes de Catanduva, profissionais de Novo Horizonte também auxiliaram nas buscas.

Com a aeronave, os PMs procuravam por vestígios da vítima. O corpo foi encontrado há 50 metros da margem e em nove metros de profundidade. A vitima, que estava no local com amigos, foi resgatada sem vida. Depois que os trabalhos da Polícia Civil e Técnica foram concluídos, o delegado de plantão liberou o corpo da vítima para o velório e enterro. As possíveis causas serão investigadas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local