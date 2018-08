Polícia Ambiental Vai a Santa Adélia Para Orientações Sobre Queimadas

A Polícia Ambiental de Catanduva foi à Santa Adélia para orientar sobre os riscos das queimadas. A sensibilização foi realizada aos moradores de programas sociais do Bolsa Família e Renda Cidadã recentemente. O 1º Tenente Alonso Wendel Ferreira da Silva foi o responsável por ministrara palestra que teve a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria do Bem-Estar Social.

O objetivo foi o de fazer com que esses moradores, que ainda acreditam que as queimadas servem como limpeza nos quintais, se conscientizem sobre os riscos desse gesto. Como este ano está mais seco e com umidade relativa do ar mais baixa, as queimadas geram incômodo para os moradores e agravam as doenças relacionadas ao tempo seco.

“A queimada feita na área urbana é uma prática comum dos moradores das cidades, ela resume em atear fogo no lixo, restos de podas e roçagem, em terrenos e espaços vazio com muito mato, causando poluição do ar e danos à saúde humana”, explica o Tenente.

“Realizar queimadas é crime conforme a lei 9605/98 em seu artigo 54, punido com multa e reclusão de um a quatro anos. Em Santa Adélia, a lei número 3040/2011 prevê a proibição da queima em território urbano e ainda sujeita o infrator a pagar multa de R$ 198,00, sendo o dobro para o reincidente”, complementa.

A coordenadora de Meio Ambiente, Flávia Banhos Hercolin aponta que o setor alerta que as queimadas prejudicam a atmosfera. “Mesmo sendo rejeitos naturais, a fumaça é antinatural, danosa e, às vezes, até fatal, pois contém partículas, gases e substâncias que provocam irritação dos olhos, da pele, das vias aéreas e até câncer. Crianças, idosos e pessoas portadoras de doenças respiratórias são os mais prejudicados”, disse.

Os moradores também foram conscientizados sobre a fiscalização que segue ativa, inclusive com notificações. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as queimadas poluem mais que carros e fábricas nas cidades. O motivo apontado é que a combustão em automóveis e fábricas é feita de forma criteriosa com tecnologia de ponta, além do uso de catalizadores e filtros.

Situação bem diferente da registrada em ruas, lotes ou até quintais, onde a queimada é realizada sem critérios que possam minimizar os efeitos no meio ambiente e na saúde.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local