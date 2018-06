Operação ‘Pulando a Fogueira’ Flagra Irregularidades em Produtos Juninos

A operação “Pulando a Fogueira” flagrou irregularidades em produtos juninos. A ação foi realizada por especialistas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM). Catanduva não integrou o estudo, mas outras cidades do interior apresentaram problemas.

No total, foram 46 produtos que fizeram parte do levantamento, sendo que 12 deles (26%) apresentaram irregularidades. O maior percentual de diferença foi visto em São José do Rio Preto, onde dos seis produtos que foram analisados, cinco foram reprovados. Em São Paulo, foram analisados 12 itens, três deles (25%) entregavam ao consumidor menos do que o prometido. Em Bauru dos seis itens analisados, um foi reprovado (17%).

Em Campinas dos oito produtos verificados, um deles tinha erro. Ribeirão Preto contou com sete produtos em análise, sendo que um deles (14%) apresentou erro. Em São Carlos, dos sete itens que foram verificados, um deles (14%) foi reprovado.

O objetivo da operação foi o de verificar a fidelidade das indicações de quantidade, peso ou volume nas embalagens de produtos típicos como paçoca, pé-de-moleque, vinho, pinga, milho para pipoca, amendoim, canjica, fubá e doce de abóbora, além de itens de decoração. Até mesmo fogos de pequena potência fizeram parte do levantamento, entre eles: biriba, estalo, traque e fósforo de cor.

O superintende do IPEM, Guaracy Fontes Monteiro Filho diz que “o objetivo das perícias é conferir se as quantidades de produtos contidos nas embalagens são as indicadas pelos fabricantes e distribuidores, garantindo que o consumidor receba a quantidade exata pela qual está pagando”, informou.

As empresas que foram autuadas têm dez dias para apresentarem defesa ao órgão. As multas podem chegar a quantia de R$ 1,5 milhão.

Orientações para consumidores

O IPEM disponibiliza para download o Guia Prático de Consumo, que traz dicas ao consumidor sobre o que observar na hora da compra de produtos embalados, têxteis, eletrodomésticos, itens que devem trazer o selo do Inmetro e também a utilização de balanças disponíveis em supermercados, padarias, açougues e outros tipos de comércio. Acesse: http://goo.gl/jYpCEk ou www.ipem.sp.gov.br.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local