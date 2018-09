Operação Octopus: Catanduva Integra Lista de Cidades Investigadas pelo Gaeco

Catanduva integra a lista de cidades investigadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A Operação “Octopus” foi realizada na manhã de ontem (18) com cumprimento de 33 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. A investigação teve início no final de 2017 e apontou que os integrantes da organização criminosa atuavam não só fora, como também dentro dos presídios da região. Além de Catanduva, também foram cumpridos mandados de prisão em São José do Rio Preto, Barretos, Mirassol e Bebedouro.

“No decorrer das investigações, além da identificação dos integrantes regionais da organização criminosa, centenas de quilos de drogas, de variadas espécies, foram apreendidas, além de armas e valores, possibilitando-se a prisão em flagrante de 22 pessoas e a apreensão de 2 adolescentes”, aponta a investigação.

A operação teve a participação de Promotores de Justiça, que contaram com o apoio da Polícia Militar, que esteve com 20 viaturas e 78 policiais. 64 deles eram da Companhia de Operações Especiais (CAEP), canil e helicóptero Águia. “Simultaneamente, 12 mandados de prisão foram cumpridos com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) em relação aos investigados detidos no decorrer das investigações”, finalizam os investigadores.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local