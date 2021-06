MERCADORIA AVALIADA EM R$ 566 MIL: Carga de vinhos argentinos é apreendida em Catanduva

Cinco pessoas foram presas, ontem, entre as quais um empresário de Rio Preto, durante blitz da Polícia Militar Rodoviária. O flagrante aconteceu na rodovia Alfredo Jorge Abdo, em Catiguá.

Após abordagem, os policiais encontraram um caminhão com mais de 2,5 mil garrafas de vinho de diversas marcas de fabricação estrangeira, vindas ilegalmente da Argentina, sendo descarregado em uma chácara do bairro Oriental, em Catanduva. A mercadoria está avaliada em R$ 566 mil.

A ação contou com o apoio do canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e a Polícia Ambiental.

Ariane Pio

Da Reportagem