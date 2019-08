Mulher É Detida Por Tráfico De Drogas No Jardim América

A GCM (Guarda Civil Municipal) deteve uma mulher, de 38 anos, por tráfico de drogas, no Jardim América. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (25). A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando percebeu a movimentação suspeita ao passar por um local, que é alvo de denúncias de venda de entorpecente.

Com a aproximação da viatura, um motociclista fugiu. A investigada tentou fugir a pé, mas acabou alcançada. Em revista pessoal, com ela foram encontrados três pinos de crack e R$ 18 reais. Em vistoria no local onde a mulher estava os guardas localizaram em um cano de água mais 16 pinos do entorpecente.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial, onde a mulher teve a prisão decretada em flagrante. Ela foi recolhida à cadeia de Santa Adélia e permanecerá à disposição da Justiça. Há menos de um mês uma menor de 16 anos e um homem de 39 anos foram abordados. Segundo a guarda com a revista pessoal, foram encontrados com ele 25 pinos de crack e R$ 17,90 em moedas. Com a menor, nada de ilícito foi localizado. Perto das folhagens onde os dois foram abordados, os guardas localizaram mais 54 pinos do mesmo entorpecente, idênticos aos que estavam com o homem, além de R$ 68.

Questionado pela GCM, o investigado relatou que a droga pertencia a ele e que o dinheiro era proveniente da venda, mas negou que parte da droga, em meio a folhas, era sua. Ele foi detido, levado ao Plantão Policial onde teve a prisão decretada e acabou encaminhado à cadeia pública. A adolescente foi liberada na presença do Conselho Tutelar, que levou a menor para Tabapuã, onde residem seus pais.

Em seguida ao flagrante, nas proximidades, a GCM resolveu averiguar um terreno baldio e localizou mais 350 pinos de crack. Toda a droga apreendida foi encaminhada à delegacia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

