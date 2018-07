MP e Polícia Ambiental Apreendem Armas e Maquinário de Caça

O Ministério Público e a Polícia Ambiental apreenderam armas e maquinário de caça em Urupês. No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na operação conjunta que tem como objetivo o combate de crimes ambientais. O foco na ação de ontem (13) era a caça de animais.

Em entrevista ao O Regional, o 1º tenente da Polícia Ambiental de Catanduva, Alonso Wendel Ferreira da Silva, conta que o balanço da ação resultou na apreensão de seis armas de fogo, dois silenciadores, 165 munições intactas e grande quantidade de munições já deflagradas. Uma espécie de apito conhecido popularmente como pio que tem o objetivo de chamar a atenção de javalis também foi apreendido. Outro artefato usado na caça, o jirau que é semelhante a uma armadinha formada por galhos de árvores, também foi encontrado na ação das equipes.

“Outros implementos de caça, inclusive maquinário para a recarga de munições foram apreendidos. Uma pessoa foi presa por posse de arma de uso restrito”, informa o tenente.

Flagras de caça de animais são registrados na região de Catanduva. O último caso foi ocorreu em fevereiro deste ano em Itajobi. Quatro homens, que seriam caçadores, foram flagrados com capivaras. A multa foi de R$ 6 mil. As equipes da Polícia Ambiental teriam encontrado cães e armas usadas na caça.

Os policiais chegaram até o local depois de receberem uma denúncia anônima de que caça com cães seria feita em uma área rural da cidade. Na fiscalização, as equipes teriam encontrado os homens que estariam com três capivaras que já estariam mortas. Para a caça, eles teriam usado cinco cães, uma arma de fogo e uma fisga.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local