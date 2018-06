Motorista Embriagado Dá Arrancada e Quase Atropela Guardas no Esplanada

Um motorista, que es­taria dirigindo em­bri­­­a­gado, deu uma arrancada e quase atropelou Guardas Civis Municipais (GCMs) no Residencial Es­planada. O caso foi registrado no último sábado (23). As e­­quipes atendiam outra ocor­­rência no bairro, quando vi­ram o veículo em atitude sus­peita.

Conforme informações das equipes, o carro estaria der­­­rapando e dando arranca­das no meio da rua Guarapari. Os guardas contam que em de­­terminado momento, o veículo teria avançado em alta velo­­cidade em direção as GCMs, que conseguiram sair do tre­­cho para não serem atro­­pe­­lados.

Foi no momento da abor­­dagem que os guardas viram que o motorista estava apa­ren­­temente bêbado. De acor­do com o registro oficial, o mo­torista estaria com a voz alterada e não conseguia pa­rar em pé.

O condutor do veículo de 30 anos estava acompanhado da mulher dele de 41 anos. Eles foram levados ao Plantão Policial, onde prestaram de­poimento. O homem passou por coleta de sangue para analisar se havia ou não a presença de álcool no orga­nismo dele. O caso é inves­tigado.

Foi no mesmo dia em que outros 17 motoristas foram fla­grados dirigindo embria­gados em Catanduva. A ação foi realizada na Operação Direção Segura em pontos estratégicos da Cidade Fei­ti­ço. As equipes estiveram na rua Olímpia e avenida Enge­nheiro José Nelson Machado.

A multa para quem é flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou de algum tipo de droga, é de R$ 2.934,70. Eles também res­pondem a processo adminis­trativo no Detran e tem a sus­pensão do direito de dirigir por 12 meses.

Dois dos flagrados tam­bém responderão na Justiça por crime de trânsito. Já que apresentaram índice acima de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no bafômetro. Se forem conde­nados, ambos poderão cum­prir pena de seis meses a três anos de prisão. A Lei Seca é de tolerância zero a mistura de direção e bebidas alcoó­licas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local