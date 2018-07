Mecânico Esconde Droga em Telhado de Casa e é Preso Pela DIG/DISE

Um mecânico de 25 anos teria tentado esconder droga em telhado de casa e foi preso. O caso foi registrado pelas Delegacias Especializadas DIG/DISE no bairro Jardim Eldorado na última terça-feira (24). Quando viu a viatura das equipes, ele jogou saco plástico com 88 porções de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam investigando uma denúncia de tráfico de drogas no bairro, quando ao passarem pelo cruzamento das ruas Promissão e Ribeirão Bonito, viram o mecânico em atitude que foi considerada suspeita.

Quando percebeu que seria abordado pelas equipes, ele teria tentado fugir entrando em uma casa sem portão e jogado a sacola no telhado. O mecânico foi encontrado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Mas quando foram analisar o saco plástico, os policiais encontraram as porções da droga. No local, o mecânico disse ser o dono do entorpecente que seria usado para a venda.

Ele foi levado à unidade da DIG/DISE, onde foi preso em flagrante. Na busca de antecedentes criminais, os policiais descobriram que o homem era foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto. Ele foi encaminhado a Cadeia de Catanduva, onde está à disposição da Justiça.

No mês passado, outra investigação das especializadas resultou na prisão de duas pessoas por tráfico de drogas. Um casal de menores foi apreendido com o cumprimento de um mandado judicial no Bom Pastor.

Na casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão foram encontradas porções de maconha, de crack e de cocaína, além de R$ 1201,00 em dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, foi solicitado à Justiça, o mandado de busca e apreensão para a casa que seria ponto de armazenamento de drogas.

Quatro pessoas foram abordadas. Eram elas: um pintor de 24 anos, uma dona-de-casa, de 27, e dois adolescentes, uma jovem de 15 anos e um garoto de 16.

Os policiais apontam que em um dos quartos vistoriados, foi encontrada uma sacola e, dentro dela, estavam 251 porções de maconha, outras 10 porções maiores da mesma droga, 72 porções de crack e 75 porções de cocaína.

Também foram encon-trados balança, que possivelmente era utilizada para pesagem da droga, cinco celulares, anotações sobre a comercialização do entorpecente e R$ 1201,00 que estavam escondidos em um colchão. Os adultos foram presos, enquanto que os adolescentes foram apreendidos. Eles também foram levados à Cadeia de Catanduva.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local