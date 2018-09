Mais de 90 Pessoas São Presas na Região em Operação da Polícia Civil

Exatas 93 pessoas foram presas na região de São José do Rio Preto em operação da Polícia Civil realizada ontem (13). Em Catanduva foram 20 mandados de prisões de foragidos da justiça cumpridos. A ação foi em conjunto com a Polícia Militar e seguiu em todo Estado de São Paulo.

Em entrevista ao O Regional, o assistente da diretoria do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter), Raymundo Cortizo Sobrinho, aponta que a ação teve início às 6 horas e seguiu até às 12 horas. “A gente cumpre mandados de prisão, mas fazemos outras coisas, ai a secretaria acionou todo o estado para o cumprimento de mandados, que resultaram em um número de presos razoável”, explicou.

Em Catanduva, conforme informações do delegado da (DIG), Hélvio Roberto Bolzani foram cumpridos 20 mandados de prisões de pessoas que eram foragidas da justiça. “Foram 17 homens e três mulheres, outros dois adolescentes foram apreendidos. Todos os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Catanduva, onde aguardarão vagas para unidades prisionais da SAP”, explicou o delegado. Novo Horizonte também integrou a operação.

Entre os crimes cometidos pelos detidos, está o não pagamento de pensões alimentícias, roubos, furtos e também o tráfico de drogas. No total, foram cerca de 6.500 mandados que incluem a capital, Grande São Paulo e interior paulista.

Segunda operação na semana

Na última terça-feira (11), outra operação foi realizada em Catanduva pelas delegacias especializadas DIG/DISE. O objetivo foi o de desarticular um esquema de tráfico de drogas no bairro Bom Pastor. Foram cumpridos nove mandados de prisões temporárias e outros 25 de busca e apreensão.

A investigação teve início há cinco meses e de dentro da Penitenciária de Presidente Bernardes, um jovem de 25 anos estaria controlando a quadrilha.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local