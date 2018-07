Mais de 200 Motoristas São Flagrados Sem Cinto de Segurança na Região

Exatos 202 motoristas foram flagrados sem o cinto de segurança na região. O número faz parte do balanço da Operação 9 de Julho da Polícia Rodoviária. A fiscalização reforçada começou na última sexta-feira (6) e terminou na segunda-feira (9).

Em todos os casos, os motoristas foram autuados. A infração é considerada grave, resulta em desconto de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de multa de R$ 195,23 em dinheiro.

Os dados das equipes mostram também que no total, 671 motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária. As imagens de radar captaram 890 veículos e 299 condutores passam pelo teste do bafômetro. Desse número, 44 estavam com índice acima do permitido pela Lei Seca e foram autuados. Outros 21 se recusaram a passar pelo teste do bafômetro. Desde 2016, aqueles que são pegos dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas ou drogas pagam multa no valor de R$ 2.934,70, além de ter a carteira de habilitação suspensa por 12 meses.

Também foram contabilizados 69 registros de ultrapassagem em local proibido pelas equipes. Entre os motociclistas, 59 deles foram autuados. A quantidade de veículos fiscalizados nas rodovias da região soma 1.014 registros. Outros 50 carros tiveram documentos recolhidos por irregularidades, conforme aponta o balanço.

Os dados que englobam a 3ª Cia de São José do Rio Preto, também incluem outras cidades da região, como Catanduva. Entre os acidentes, 19 deles foram sem vítimas enquanto que nove tiveram vítimas. O total de vítimas leves chegou a 17, enquanto que o de vítimas graves foi para 35. Os óbitos por acidentes de trânsito chegaram a seis. No total, foram 28 acidentes contabilizados pelas equipes.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local