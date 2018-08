Loja é Invadida Por Criminosos Armados Que Rendem Casal e Criança

Uma loja foi inva­­­dida por crimi­­no­­­­sos armados que renderam um casal e uma criança. O caso foi registrado no Jardim Bela Vista no último sábado (25). A ação foi rápida e de lá, os assaltantes levaram celulares e R$ 1 mil em dinheiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima, um promotor de vendas de 28 anos, contou que estava com a mulher e o filho quando eles foram rendidos por dois criminosos. Um deles estava armado. Os assaltantes teriam pedido objetos de valor e mandaram que não reagissem, pois só queriam celulares e o dinheiro.

O homem que estava armado foi para trás do balcão e revirou produtos para pegar os celulares e o dinheiro. Parte da quantia estava na gaveta do caixa e a outra parte em uma caixa que ficava no balcão. O segundo criminoso levou a vítima nos fundos da loja e deixou a mulher e o filho na porta do estabelecimento. A ação teria sido rápida, de apenas três minutos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Preso por furtar cemitério

Em outro caso, registrado na avenida 24 de Fevereiro no último domingo (26), um ajudante de cozinha de 21 anos foi preso em flagrante por furtar um cemitério. Conforme informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o jovem foi visto no cruzamento da rua Recife com a rua Ribeirão Preto com uma peça de bronze.

Na abordagem, ele teria confessado que havia furtado de dentro do cemitério o objeto. O jovem apontou a ajuda de um comparsa que não foi localizado. Para praticar o crime, ele relatou que escalaram o muro de aproximadamente dois metros usando uma tábua para elevar a cerca instalada.

De dentro do local foram levados vários vasos chumbados dos túmulos, que foram levados para um terreno baldio ao lado do cemitério. Os policiais localizaram no total, 13 vasos.

O jovem foi levado ao Plantão Policial onde foi preso em flagrante e encaminhado a Cadeia de Catanduva. Os objetos foram entregues a um representante da prefeitura.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local