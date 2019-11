Ladrões Assaltam Banco Em Catanduva Na Manhã De Ontem

Três homens armados assaltaram ontem uma agência bancária localizada no bairro Higienópolis. Reféns foram mantidos dentro da unidade do Banco do Brasil.

De acordo com a Polícia Militar, o gerente do banco teria sido rendido ainda fora da agência, quando estacionava o veículo. Os três suspeitos entraram no banco e fizeram outros funcionários reféns. Todos chegavam para trabalhar no momento da ação.

Conforme relato da vítima aos policiais que atenderam a ocorrência, os suspeitos diziam a todo momento que não iriam machucá-los e que o intuito era somente levar o dinheiro que estava no cofre.

O caso foi registrado na manhã de ontem. Os criminosos aguardaram a chegada de mais cinco funcionários e depois os trancaram em uma das salas da agência. Retiraram o dinheiro de um dos cofres do banco e levaram também um HD de um dos computadores, usado para armazenar parte das imagens das câmeras de monitoramento.

A Polícia Civil também foi acionada e deve seguir com as investigações sobre o crime. Ninguém foi preso e não há pista sobre o paradeiro dos assaltantes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local