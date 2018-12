Jovem Morre Afogado na Praia do Cervinho em Sales

Um jovem, de 18 anos, morreu afogado na praia do Cervinho em Sales. Ele, que era morador do Estado do Paraná, desapareceu na última quarta-feira (19). As buscas começaram no mesmo dia, mas o corpo só foi encontrado no final da tarde de ontem (20).

Conforme informações do Capitão e Comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Catanduva, José Luciano Val, as equipes da cidade e também de Novo Horizonte realizaram as buscas. “Segundo informações, o vendedor de panos de prato, de 18 anos de idade, morador do Estado do Paraná, em 19 de dezembro de 2018 por volta das 17 horas, iniciou nado para travessia do braço do Rio Tiete na praia do Cervinho em Sales, sendo que quando estava a uma certa distância da margem veio a afundar e desaparecer”, explica.

As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mesmo dia em que ele despareceu, mas como não o encontraram, retomaram as buscas na manhã de ontem com mergulhadores e equipamentos específicos. Foi no fim da tarde de ontem que o corpo dele foi localizado pelas equipes.

Dicas de segurança

Principalmente com a chegada do verão, os cuidados devem ser redobrados em rios, praias, embarcações e outros locais com muita água. Entre as dicas de segurança dos bombeiros estão:

– água no umbigo é sinal de perigo

– não ingerir bebida alcoólica e entrar em água acima do umbigo

– não se alimentar e entrar em água acima do umbigo

– não se arriscar em nados além das boias de proteção

– Cuidado com crianças, não deixá-las sozinhas na água

-respeite as orientações dos guarda- vidas

– ao entrar em barcos para pescas ou passeios, utilizar o colete salva-vidas

– Caso esteja em embarcações e perceba que o tempo está mudando, para vento ou chuvas sair da água

– caso presencie alguma pessoa se afogando, Cuidado, para não se tornar outra vítima. Siga estas orientações: 1- Dê algum objeto para a pessoa segurar (boia, pedaço de madeira, corda, caixa de isopor, etc). Muito cuidado se for tentar nadar para salvar a pessoa, pois a mesma pode segurar você e levá-lo para o fundo, esta ação deve ser executada por pessoa que possua curso de guarda-vidas e conheça as técnicas de salvamento.

– Em caso de emergência ligue 193 Corpo de Bombeiros ou 190 Policia Militar.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local