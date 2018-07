Jovem Foge da Guarda, Tropeça em Sarjeta e Joga Droga em Praça

Um jovem teria fugido de uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) tropeçou em sarjeta e jogou droga em praça do Jardim Gavioli. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (23). Foram apreendidas 15 porções de maconha, sete de cocaína, três de crack e dinheiro.

Conforme informações da GCM, as equipes realizavam patrulhamento pelo bairro, com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) quando se depararam com o jovem entre as ruas Eloi Almendros Filho e João Chimello.

As equipes pararam os veículos para a abordagem. Mas neste momento, o suspeito teria fugido à pé, mas foi alcançado pelos guardas em uma praça que fica nas proximidades do local onde ele foi encontrado no primeiro momento. Ele tropeçou na sarjeta e arremessou um saco plástico com o entorpecente e o dinheiro

A quantia e a droga foram apreendidas e o caso foi apresentado no Plantão Policial. O jovem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado a Cadeia de Catanduva, onde esta à disposição da Justiça.

Na semana passada, droga foi escondida em uma caixa de correio em outro bairro, o Bom Pastor. Duas pessoas foram presas por tráfico e uma delas estava foragida do Centro de Detenção Provisória de Mongaguá, na ocorrência. As equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina no bairro, quando viram uma dupla em atitude considerada suspeita. Um deles estaria vendendo algo para um motociclista que estaria ao seu lado parado. Quando os PMs pararam a viatura, um estudante de 19 anos teria jogado seis porções de crack e duas de maconha no chão. Quando foi abordado, ele disse que estaria vendendo drogas no local e que o motociclista iria comprar o entorpecente.

Com o estudante foi encontrado dinheiro. O suspeito apontou uma caixa de correio onde mais droga foi encontrada. Lá, foram apreendidas, 45 porções de maconha e 32 de crack, embaladas de maneira idêntica ao entorpecente apreendido com o estudante. O motociclista disse que estava no local para comprar drogas, já que havia procurado pelo entorpecente por várias vezes naquele trecho.

O segundo suspeito teria tentado fugir, mas foi abordado. Mais 35 porções de cocaína foram apreendidas com ele, além de R$ 35 em dinheiro. A dupla foi levada ao Plantão Policial, onde foi presa em flagrante e encaminhada a Cadeia. Eles estão à disposição da Justiça.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local