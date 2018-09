Jovem é Flagrado Com Carro Furtado, Bate em Poste e Vai Parar no Hospital

Um jovem de 27 anos foi flagrado com um carro furtado, bateu em um poste e foi parar no hospital. O caso foi registrado na madrugada de ontem (10) em Santa Adélia. Ele fugiu de abordagem da Polícia Militar e se envolveu em acidente.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes viram o veículo na rodovia Washington Luís (SP-310) e como sabiam de um furto recente, resolveram se aproximar. Assim que conseguiram identificar o carro que realmente havia sido furtado, o condutor fugiu em alta velocidade pela rodovia seguindo para Santa Adélia. Ele não teria obedecido ao sinal de parada.

Ao entrar na cidade, ainda de acordo com o relato dos PMs, o motorista estaria em alta velocidade e andou pela contra mão de direção, sem respeitar o sinal de pare nas esquinas. Por várias vezes ele quase bateu o carro. Quando chegou ao cruzamento da avenida XV de Novembro com a rua Joaquim Cotim o jovem bateu o veículo em um poste.

A ambulância foi acionada e socorreu o motorista que foi levado ao Pronto Socorro de Santa Adélia, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao Hospital Padre Albino. Uma mulher que estava no passageiro do veículo não ficou ferida. Ela disse em depoimento que estava de carona e que não sabia do furto do carro, alegando que estava com muito medo do condutor. A mulher contou que chegou a segurar o volante, sem saber dizer se foi ele ou ela quem acabou batendo no poste.

O jovem estava escoltado no hospital e como fugiu do local, sem parar o veículo na abordagem, foi decretada a prisão em flagrante por receptação. Ainda de acordo com as equipes, ele sabia que o veículo havia sido furtado. Uma fiança no valor de R$ 3 mil foi estipulada, mas como não foi paga, assim que o jovem receber alta do hospital será encaminhado a Cadeia. O carro passou por perícia e foi entregue ao dono. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local