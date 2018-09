Jovem é Assaltada a Caminho de Ponto de Ônibus no Nova Catanduva

Uma jovem de 20 anos foi assaltada a caminho de ponto de ônibus. O caso foi registrado no bairro Nova Catanduva II. Em outra ocorrência, desta vez em Ibirá, um adolescente de 16 anos foi apreendido após roubo.

De acordo com o boletim de ocorrência, no caso registrado em Catanduva, a vítima disse que saiu de casa com destino ao local onde costuma esperar o coletivo. Neste momento, uma dupla em uma moto se aproximou e apontou um revólver para ela. Como eles estavam usando capacetes, não foi possível ver o rosto dos criminosos.

A jovem, que é desempregada, contou que eles falaram para que a vítima entregasse a bolsa que carregava, que não aconteceria nada. Com isso, eles fugiram. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais, R$ 30 em dinheiro, além de um telefone celular. A Polícia Civil investiga o caso.

Já na ocorrência registrada em Ibirá, dois adolescentes teriam invadido um posto de combustíveis e levado mais de R$ 1 mil. O estabelecimento fica no centro da cidade e um deles conseguiu fugir. Eles chegaram ao local com uma moto que havia sido furtada pouco tempo antes em Potirendaba que fica há 15 quilômetros de distância.

Informações da Polícia Civil aponta que os jovens teriam parado a moto e um deles, que estava armado com um revólver, começou a ameaçar dois funcionários, o frentista e a recepcionista da conveniência do posto. Eles pediam a todo tempo dinheiro. Os funcionários foram agredidos com socos e chutes e com a quantia a dupla fugiu.

Como já havia o registro do furto da moto horas antes, os policiais de Potirendaba suspeitaram que poderiam ser as mesmas pessoas. As principais entradas da cidade, daqueles que voltavam de Ibirá foram bloqueadas.

Em um moto estavam dois suspeitos que fugiram da abordagem e deixaram a moto em uma área de mata. Os policiais continuaram as buscas e conseguiram localizara um deles que tem 16 anos. Ele foi encaminhado a Delegacia de Potirendaba onde foi decretada a apreensão. O outro adolescente não foi localizado. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local