Idosa Abre Porta Para Cão Entrar e Assaltante Invade Casa no São Francisco

Uma idosa de 76 anos foi abrir a porta para o cão entrar e um assaltante invadiu a casa. A ocorrência foi registrada na madrugada de ontem (5) no bairro São Francisco. Para proteger a dona, animal de estimação mordeu o criminoso que fugiu com dinheiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava na residência quando ouviu um barulho no quintal. Ela abriu a porta, para que cachorro entrasse. Foi neste momento que o criminoso entrou, empurrou a vítima e a jogou no chão. Ainda de acordo com o registro policial, ele teria pedido dinheiro e ameaçado matar a vítima caso não entregasse os valores.

Para defender a dona, o cão de pequeno porte, mordeu o braço do assaltante que ficou com as marcas. A ação foi rápida, durou cerca de 10 minutos. Nesse período a idosa foi agredida. Quando pedia o dinheiro, o criminoso batia a cabeça da vítima contra o chão. De lá, o assaltante levou R$ 150 em dinheiro, pegou um suco de laranja da geladeira e fugiu da casa.

No mesmo bairro em diferença de duas horas, outro roubo foi registrado. Conforme o boletim de ocorrência a vítima, um jovem de 26 anos seguia de moto pela rua Marília, no sentido bairro-centro, quando reduziu a velocidade para passar no cruzamento com a rua São Luís. Neste momento, um rapaz moreno se aproximou segurando um objeto sobre a blusa.

A vítima ficou assustada e deduziu que fosse uma arma de fogo. O criminoso anun­­­­ciou o assalto e exigiu a moto do jovem. Depois de entrega­-la, o suspeito fugiu do local. A Polícia Civil investiga os dois casos e não descarta que os crimes tenham sido cometi­dos pela mesma pessoa.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local