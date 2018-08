Homem Tenta Atravessar Rodovia e é Atropelado em Santa Adélia

Um homem, que estaria tentando atravessar rodovia, foi atropelado em Santa Adélia. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (27) na Washington Luís (SP-310). Com o impacto da batida, a vítima foi parar no acostamento da via.

Conforme informações do boletim de ocorrência. As equipes do Plantão Policial foram acionadas a comparecerem no local do acidente. As primeiras informações obtidas pela Polícia Rodoviária são de que a vítima, de 50 anos tentava atravessar a rodovia quando foi atropelada por uma caminhonete com placas de São Carlos. O corpo da vítima foi jogado e só parou no acostamento.

O motorista não teria parado no local e na praça de pedágio é que acionou a Polícia Rodoviária e o Serviço de Socorro da Concessionária que administra a via. O motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro e o resultado apontou para negativo para álcool. A Polícia Científica esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva. As possíveis causas do acidente serão investigadas.

Com o caso registrado recentemente, sobe para três, o número de mortes por acidentes de trânsito na SP-310 em Santa Adélia. Só no mês passado foram duas ocorrências do tipo na cidade. A primeira envolvia um acidente com carro. A vítima era um homem com idade entre os 35 e 39 anos. A batida foi registrada na madrugada. O segundo caso envolvia um caminhoneiro. A vítima também era um homem, só que mais jovem, com idade entre os 25 e 29 anos. A batida ocorreu no mesmo período da primeira.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local