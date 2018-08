Homem Invade Mercearia, Leva Cerveja Sem Pagar e Agride Comerciante

Um homem teria invadido uma mercearia, levado cerveja sem pagar e agredido uma comerciante de 32 anos. O caso foi registrado no Parque Glória II e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima conta que estava no estabelecimento comercial, atendendo uma vendedora, quando entrou o homem que seguiu em direção ao freezer, abrindo sem permissão. De lá, pegou uma lata de cerveja e disse que não iria pagar nada.

A comerciante contou à polícia que pediu para que o homem aguardasse para ser atendido. Neste momento ele teria começado a xingar a vítima e a golpeá-la com socos. Apesar dos ferimentos, ela conseguiu colocar o homem para fora do estabelecimento. A polícia busca pelo suspeito.

Em outro caso, também registrado nesta semana, um criminoso invadiu outro estabelecimento comercial, uma padaria, onde rendeu o dono, funcionárias e levou R$ 300. O caso foi registrado na Vila Santo Antônio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o estabelecimento estava fechado na data do crime. A vítima, a irmã e uma funcionária estavam na padaria. O comerciante disse que um homem bateu na porta e pediu para que abrisse para que ele pudesse comprar pão.

A vítima abriu a porta e a deixou entreaberta. Minutos depois do cliente pagar pelo produto, um assaltante invadiu o local armado e anunciou o assalto.

Com R$ 300 que estava no bolso do comerciante, o criminoso mandou todos irem para os fundos da padaria. O caso também foi registrado no Plantão Policial. As vítimas descreveram o assaltante e imagens de câmeras de segurança podem ter registrado a ação do criminoso.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local