Homem Invade Casa, Leva Produtos de Limpeza e é Preso em Catiguá

Um homem de 38 anos invadiu uma casa, levou produtos de limpeza e foi preso em Catiguá. O caso foi registrado na noite da última quarta-feira (26). Criminoso teria pulado o muro da residência e entrado em quartinho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para irem até a residência que fica no bairro Santa Izabel. A vítima, de 62 anos contou à polícia que um criminoso invadiu a casa dela e furtou vários produtos de limpeza. Para conseguir acesso a casa, ele teria pulado o muro da residência e levado as mercadorias que ficam em um quartinho nos fundos da residência.

As equipes da PM realizaram patrulhamento nas imediações e conseguiram informações de que o suspeito do crime seria alguém que já teria tido passagem pela polícia. Os policiais foram até a casa dele e o encontraram. Na abordagem, nada de ilegal teria sido encontrado, mas dentro da residência foram apreendidos os produtos furtados que estavam espalhados em cômodos como quarto, cozinha e lavanderia. Uma televisão e uma furadeira com origem duvidosa foram apreendidos.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial. Lá, a vítima fez o reconhecimento dos produtos levados. O homem foi preso em flagrante por furto e encaminhado a Cadeia de Catanduva, onde está à disposição da Justiça.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local