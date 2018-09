Homem Atira, é Agredido Com Tijolo e Vai Parar no Hospital

Um homem de 29 anos, teria atirado várias vezes com um revólver, foi agredido com um golpe de tijolo e foi parar no hospital. O caso foi registrado em Pindorama na noite da última segunda-feira (10). Em outra ocorrência, desta vez em Catanduva, pedreiro foi preso com munição de uso restrito.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas a comparecerem em uma rua de Pindorama, onde um homem embriagado estaria tirando as roupas que usava. Na sequência, outro chamado foi feito e na denúncia, era apontado que esse suspeito estaria disparando com uma arma de fogo no mesmo local.

Os PMs solicitaram apoio da Força Tática de Catanduva e quando chegaram não encontraram o autor. Moradores apontaram outro local em que o homem estava. Ele foi localizado caído no chão com lesões no rosto. Testemunhas disseram aos policiais que o homem teria efetuado disparos em frente a residência e depois jogado a arma nas proximidades do local, sendo agredido com um tijolo que atingiu o rosto dele. A pessoa responsável pela agressão não foi localizada.

Os policiais realizaram buscas e encontraram a arma, que estava com a numeração raspada, próxima a uma árvore com cinco munições usadas. Ainda de acordo com testemunhas, o homem chegou de carro ao local, aparentemente embriagado e não conseguia guardar o veículo na garagem. Pessoas que passavam por lá ofereceram ajuda, mas ele não teria aceitado, entrou na casa e de acordo com os relatos, saiu atirando, sendo agredido por um desconhecido. A vítima foi levada ao Hospital Padre Albino de Catanduva, onde está internado. O homem foi autuado em flagrante e o caso é investigado.

Em outro caso, registrado na tarde da última segunda-feira (10) no Residencial Alto da Boa Vista em Catanduva, um pedreiro de 29 anos foi preso em flagrante. Dentro da casa dele foram encontradas oito munições de calibre 9, de uso restrito, além de uma balança de precisão e itens usados para limpar a arma. O caso também é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local