Guarda Municipal Detém Vendedor Procurado Pela Justiça

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva conseguiu deter um vendedor que estava sendo procurado pela Justiça. O caso veio à tona durante patrulhamento de rotina. A equipe abordou o homem que vendia pipocas em semáforo da avenida Eng. José Nelson Machado, região central da cidade.

Em averiguação aos documentos, os guardas levantaram informação de que havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde novas pesquisas foram realizadas e confirmaram a pendência prisional.

O mandado teria sido expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria das Prisões, no Estado do Paraná.

Diante dos desdobramentos do fato, o acusado foi levado ao Fórum, onde foi apresentado ao juiz em audiência de custódia. O magistrado atestou a legalidade e a necessidade de manutenção da prisão. Em seguida, o homem foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado à cadeia local, onde aguarda transferência.

Conforme a GCM conseguiu apurar ao longo da ocorrência, além do caso que gerou a prisão local, o detento tinha outra condenação em seu desfavor, com pena já cumprida. Uma das sentenças é referente a furto qualificado.

