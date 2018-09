Guarda Municipal Afirma Estar Atenta a Denúncias sobre Abordagens de Veículos

A Guarda Civil Municipal de Catanduva afirma estar atenta para possíveis suspeitos e denúncias sobre abordagens a veículos, no período noturno, de um grupo de pessoas. Nesta semana, diversas mensagens foram divulgadas em grupos de whatsapp informando que em cruzamentos, em que é preciso reduzir a velocidade, homens e mulheres abordam o carro e pedem por ajuda. Nenhum dos motoristas teria sido vítima de roubo ou furto até o momento.

Num dos áudios encaminhados, uma condutora afirma que trafegava pelo Jardim Martani, quando uma mulher pulou em frente ao seu veículo e pediu ajuda. “eu precisei diminuir a velocidade, a mulher pulou na frente do carro, gritando, veio do lado do vidro começou a bater, disse que a irmã estava passando mal e precisava de mototaxi. Eu falei que estava indo para o hospital e arranquei com o carro. Depois fui informada que é uma turma de assaltantes que está em Catanduva e estão fazendo isso. Escureceu todo cuidado é pouco. Eu olhei pro lado contrário, eu vi um homem meio escondido atrás do poste. Então muito cuidado”, disse.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Luís Carlos Larocca, aponta que toda a guarda está em atenção para esta situação. “Estamos verificando essas denúncias”, disse.

Larocca também orienta a população. “Jamais pare o veículo para esse tipo de situação. Pare em local mais seguro e acione a Polícia Militar ou a Guarda Municipal”, concluiu.

Ainda não foram registrados boletins de ocorrência que demonstrem esse modo de agir dos suspeitos.

Karla Konda

Da Reportagem Local