Guarda Flagra Tráfico nas Proximidades de Escola Infantil no Parque Ipiranga

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou tráfico de drogas nas proximidades de uma escola infantil no Parque Ipiranga em Catanduva. O caso foi registrado na praça Lino Zagarella, na madrugada da última quinta-feira (28).

De acordo com informações das equipes, os guardas realizavam patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com um grupo. A atitude deles foi considerada suspeita. Um jovem de 28 anos, que mora em Tabapuã, teria se responsabilizado por outros três rapazes que estavam no local vendendo drogas.

Durante a abordagem, foram encontradas 10 porções de crack, que teriam sido jogadas no chão pelo suspeito de tráfico de drogas quando as equipes da GCM se aproximavam do local. Na busca pessoa, com um dos envolvidos foi encontrada uma porção de cocaína.

Além da droga, as equipes apreenderam mais R$ 30 em dinheiro. O grupo foi levado ao Plantão Policial. O suspeito do tráfico de drogas foi preso, já que houve o agravante de estar próximo de uma escola infantil do município. Ele foi preso e encaminhado a Cadeia de Catanduva. Os outros três jovens prestaram depoimento e foram liberados.

No Esplanada outro esquema de tráfico

Também na última semana, as equipes da GCM flagraram um esquema de tráfico de drogas no Residencial Esplanada. A equipe da ROMU realizava patrulhamento de rotina pelo bairro, quando viu um jovem de 20 anos e um adolescente de 17 anos. A atitude deles foi considerada suspeita, no portão de entrada do bairro.

Quando viu a chegada das equipes, a dupla correu, mas foi localizada. Um deles teria arremessado algo para cima de uma cobertura de estacionamento. Em vistoria, os guardas encontraram um tijolo de maconha.

Em revista pessoal, com um dos jovens, foi encontrada a quantia de R$ 200. Com o outro jovem, as equipes localizaram duas porções de maconha e R$ 302 em dinheiro. A dupla foi levada ao Plantão Policial. Lá, eles ficaram sabendo que o rapaz de 20 anos era procurado da Justiça. Ele foi preso em flagrante. O menor foi apreendido e encaminhado a Cadeia.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local