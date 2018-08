Guarda Flagra Droga Escondida em Cano de Água no Bom Pastor

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou droga escondida em cano de água no Bom Pastor. Com um adolescente de 17 anos, também foram apreendidas 113 porções de entorpecentes. O caso foi registrado na noite da última terça-feira (14) na praça Irmãos Jô e Bi.

De acordo com os relatos dos guardas, as equipes realizavam patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com o menor, que ao ver a viatura, tentou fugiu. Ele conseguiu ser localizado pela GCM. Na busca pessoal, foram apreendidas 92 porções de crack e outras 21 de cocaína. Além disso, um celular e R$ 85 também estariam escondidos com o adolescente.

Quando foi questionado, o adolescente teria dito que estaria no local para vender droga. Ele indicou, de acordo com os relatos, o local onde havia mais entorpecente escondido. Era um cano de escoamento de água, onde foram encontradas 11 porções de maconha e dois tabletes compactados com a mesma substância.

O adolescente foi levado ao Plantão Policial. Lá, ele foi ouvido pelo delegado, na companhia de uma companheira. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Cadeia de Catanduva, onde está à disposição da Justiça.

Esse foi o mesmo bairro em que, no mês passado, a Polícia Militar de Catanduva flagrou droga escondida em uma caixa de correio. Duas pessoas foram presas por tráfico e uma delas estava foragida do Centro de Detenção Provisória de Mongaguá.

Na caixa de correio foram apreendidas 45 porções de maconha e 32 de crack que estaria embalada de maneira idêntica a droga encontrada no chão pelas equipes, ao lado de um estudante de 19 anos.

O segundo suspeito teria tentado fugir ao ver a viatura, foi abordado e teria jogado 35 porções de cocaína. Dinheiro também foi apreendido na época. A dupla foi levada ao plantão, onde foi presa em flagrante e encaminhada a Cadeia.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local