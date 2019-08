GCM Detém Homem Foragido Da Justiça Pelo Crime De Roubo

A GCM (Guarda Civil Municipal) deteve um foragido da Justiça de Rio Preto pelo crime de roubo. A ocorrência foi registrada na tarde de ontem (20) quando a equipe estava de prontidão na entrada da Casa de Passagem de Catanduva.

Como de costume, os guardas fazem a pesquisa criminal das pessoas que chegam à procura dos serviços no local. Durante a abordagem do homem, não houve resistência. Mas ao consultar seus dados, o sistema apontou que ele estava na condição de procurado pela Justiça.

O homem, de 47 anos, não apresentou endereço de residência fixa, disse que estava vivendo na rua. Ele foi levado pela guarda ao Plantão Policial, onde permanece à disposição judicial para as devidas providências.

Na semana passada a GCM prendeu outro foragido, um homem, de 55 anos, de Minas Gerais, acusado de estuprar uma criança. A ação aconteceu em abordagem na madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência daquele dia, a equipe fazia patrulhamento de rotina pela região central quando avistou o homem na Rua Amazonas, proximidades do Palácio da Educação. Em revista pessoal, com ele nada ilícito foi encontrado.

Em seu desfavor foi encontrado um mandado de prisão preventiva, expedido há dois anos, pela Vara Única da Comarca de Itapajipe, em Minas Gerais. Ao ser questionado, o homem alegou que morava em Catiguá, mas não deu detalhes sobre a acusação.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial. Em seguida, o foragido foi recolhido à cadeia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça, com previsão de ser transferido para a sua cidade de origem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local