Galos São Flagrados Feridos e Polícia Ambiental Aplica R$ 45 Mil em Multas

Cinco galos foram flagrados feridos e a Polícia Ambiental de Catanduva aplicou R$ 45 mil em multas. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (7) no bairro Jardim Caparroz. As equipes apontam que os animais teriam participado de rinha e tinham sinais de maus-tratos.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, repassadas a reportagem de O Regional, três homens foram abordados em um veículo pelo policiamento da área que solicitou apoio. Dentro do veículo estavam os galos feridos.

Também foram encontrados com o trio, uma vasta quantidade de apetrechos e utensílios utilizados na prática de rinha de galos, entre eles estavam esporas, biqueiras, luvas timer e anilhas. Cada um dos homens foi multado em R$ 15 mil por maus-tratos. Os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede do pelotão. O trio deve responder em liberdade pelo crime. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Esse tipo de ocorrência não é comum na região de Catanduva. O último caso registrado ocorreu em agosto do ano passado. Na época, a Polícia Ambiental flagrou uma rinha de galos e aplicou R$ 36 mil em multas. O caso foi registrado no bairro Santa Clara em Novo Horizonte.

Informações das equipes na época apontam que seis pessoas teriam sido flagradas no local. Os policiais chegaram ao endereço depois de receberem uma denúncia anônima do crime.

Os animais estariam em evidente situação de maus-tratos. Em um vídeo era possível ver o momento em que as equipes retiram as esporas dos pés de uma das aves. Os responsáveis pela rinha também devem pagar a multa e responderão pelos crimes em liberdade.

A polícia ambiental alerta que rinha de galos ou de qualquer outro animal é crime. Denúncias podem ser feitas pela internet ou por telefone. Todas as orientações estão no site da Polícia Ambiental – http://bit.ly/DenuncieAmbiental.

Vaca e bezerro

Na tarde de ontem (7) equipes do Corpo de Bombeiros foram até o Córrego das Borboletas no Residencial Santa Paula em Catanduva. De lá, eles retiraram uma vaca e um bezerro que estavam caídos dentro do córrego. As informações dos bombeiros são de que os animais estavam no local desde a noite do dia anterior.

Moradores acionaram as equipes que realizaram o resgate da vaca e do bezerro. Apesar de estarem debilitados, os animais foram retirados com vida pelos bombeiros. Eles foram entregues ao serviço de cuidados de animais da Guarda Civil Municipal (GCM).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local