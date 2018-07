Homem Cai em Caixa D’ Água e Morre

Um homem caiu em uma caixa d’ água e morreu. O acidente de trabalho foi registrado na manhã deste sábado (14) em uma empresa química que fica no Distrito Industrial I. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros são de que ele estaria realizando um serviço na área, quando caiu na caixa d’ água que estava vazia. Equipes dos Bombeiros retiraram o corpo do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas o óbito já havia sido registrado. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local