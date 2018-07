Fogos de Artifício Deixaram Duas Pessoas Internadas na Região

O manejo inadequado dos fogos de artifício deixou duas pessoas internadas na região de Catanduva. Os dados são do Conselho Federal de Medicina (CFM) em parceria com as Sociedades Brasileiras de Cirurgia da Mão (SBCM) e de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). O estudo leva em consideração os últimos dez anos, em que dois moradores de Cajobi, cidade que tem mais de 10 mil habitantes foram parar no hospital por não adotarem as medidas de segurança quando soltavam os fogos.

O levantamento mostra que, das internações de Cajobi, uma foi no ano de 2008 e a segunda em 2009. Essa é a única cidade da região que aparece no estudo que traz um alerta sobre os riscos de acidentes e queimaduras durante as festas juninas, julinas e festas ligadas à Copa do Mundo.

Entre os anos de 2008 e 2017, foram cinco mil pessoas que pararam no hospital por conta dos fogos de artifício. A brincadeira é perigosa, já que nos últimos 21 anos, o Brasil contabilizou 218 mortes por acidentes envolvendo o uso do item. Nesse período, o Sudeste lidera, com 84 óbitos. Na sequência está o Nordeste com 75 registros e em terceiro o Sul com 33 mortes pelo uso incorreto de fogos de artifício.

O Centro-Oeste e Norte do país somam 26 óbitos. A média é de dez mortes por ano em todo território nacional. Além disso, o uso de fogos de artifício pode resultar em queimaduras, lesões com lacerações e cortes, amputações de membros, lesões de córnea ou perda da visão e lesões auditivas.

Só no mês de junho, a média é de 80 internações nos serviços públicos. “Se considerarmos que em algumas regiões as festas juninas têm início nas quermesses de maio e vão até julho, podemos verificar que um terço de todas as hospitalizações acontecem apenas neste período de 90 dias. É preciso, portanto, ter cautela no manuseio desses fogos, sobretudo promovendo ações de proteção às crianças”, aponta Carlos Vital, presidente do CFM.

“É importante falarmos francamente sobre esse assunto e educar as próximas gerações. Não há fogos seguros para o manuseio de crianças, elas não devem manipular e nem ficar expostas a nenhum tipo de fogos, mesmo os de classificação livre. As crianças devem saber que fogos são perigosos e que só devem ser manipulados por adultos, seguindo instruções de segurança ou por profissionais. Essa postura é que reduzirá os acidentes de forma eficiente”, afirma o presidente da SBCM, Milton Pignataro.

O Sistema de Informação Hospitalar, (SIM) mostra que nos últimos dez anos, 2014 teve o maior número de acidentes. O que pode ter motivado esse resultado seria a Copa do Mundo, já que naquele ano os jogos eram realizados em solo brasileiro.

Entre o perfil das vítimas os homens lideram com 83% do total dos casos, o que corresponde a 4.245 internações. As mulheres ficaram com 17% das ocorrências, com 853 vítimas internadas.

“Quando se trata de fogos de artifício, todo cuidado é pouco. Além de sempre seguir as instruções do fabricante, nunca se deve carregar bombinhas nos bolsos, acender próximo ao rosto e é importante ainda evitar associar a brincadeira com fogos ao uso de bebida alcoólica. Não se deve deixar as crianças brincarem com os fogos. É importante lembrar que, além das mortes registradas por fogos de artifício, muitas pessoas ficam com sequelas para o resto da vida”, orienta a presidente da SBOT, Patrícia Fucs.

Entre os cuidados em caso de acidente envolvendo os fogos de artifício está o de lavar o ferimento com água corrente, além de evitar tocar na área queimada e não usar nenhuma substância sobre a lesão, como manteiga, creme dental, clara de ovo e pomadas. É recomendado que se procure o serviço de saúde mais próximo para atendimento médico adequado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local