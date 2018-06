Esquema de Tráfico é Descoberto em Catanduva

Um esquema de tráfico de drogas foi descoberto em Catanduva na última semana. A conexão envolvia também Fernandópolis. A ação foi realizada por policiais da cidade que tem uma distância de 172 quilômetros daqui.

As equipes de Fernandópolis receberam a informação de que um traficante de drogas em Catanduva estaria repassando entorpecentes para traficantes da outra cidade. Os policiais se deslocaram e pediram apoio da equipe da DISE catanduvense.

As primeiras informações eram de que o suspeito morava em uma casa na Vila Soto, além de estar construindo uma casa no Cidade Jardim. Esse segundo local seria utilizado para esconder os entorpecentes.

Os policiais foram até a construção e acompanharam a distância sendo que um rapaz entrou no prédio e pouco tempo depois saiu em uma moto. As equipes seguiram o motociclista e viram que ele foi até o local onde estava um caminhoneiro. Após minutos de conversa, o piloto que estava na moto deixou o local. Neste momento, o condutor do caminhão foi abordado pelas equipes. Com ele, as equipes apreenderam uma porção de cocaína que ele apontou ter recebido do motociclista. Ele prestou depoimento e foi liberado.

Em nova diligência, as equipes voltaram a construção do Cidade Jardim e quando o motociclista chegou foi abordado. Com ele foram apreendidas quatro porções de cocaína além de R$ 885 em dinheiro. O jovem de 25 anos foi preso e já tinha inclusive passagem por tráfico.

Na construção foram encontradas 85 porções de cocaína e uma balança de precisão. Ainda durante a prisão, o jovem contou que era pedreiro no local.

Pouco tempo depois as equipes foram até a casa da Vila Soto onde foram apreendidos comprovantes de depósito, cheques e R$ 7.500 em dinheiro. No mesmo terreno foram apreendidos R$ 6 mil. Os itens encontrados pelas equipes foram levados até a DISE. O jovem foi preso em flagrante por tráfico. A investigação das equipes continua.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local