Dupla é Presa Por Furto e Receptação em Catanduva

Uma dupla foi presa por furto e receptação em Catanduva. A suspeita é de que o homem levou celular de vítima do terminal para poder comprar droga. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (3).

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela vítima de um furto registrado no Terminal Urbano. Com as informações do criminoso, as equipes localizaram na rua XV de Novembro uma mulher, que foi apontada como suspeita de participar do esquema. Ela estava em um barracão e foi surpreendida com o celular que foi levado da vítima.

Quando foi questionada, ela relatou que recebeu o aparelho em troca de droga e indicou o local para onde o suspeito do furto foi. Com ela também foram apreendidos R$ 127 em dinheiro e 31 porções de crack. Parte da droga estava escondida no barracão onde a mulher de 35 dormia.

As buscas continuaram até o suspeito, um homem de 43 anos, ser localizado no bairro Santa Rosa. Com ele foram encontradas duas porções do entorpecente. A dupla foi levada ao Plantão Policial, onde testemunhas e a vítima acompanhavam o andamento da ocorrência.

Depois de serem ouvidos, os suspeitos foram presos. A mulher foi detida por tráfico de drogas e receptação. Enquanto que o homem deve responder por furto e porte de entorpecente. Eles foram encaminhados a Cadeia de Catanduva, onde estão à disposição da Justiça. O celular recuperado pelos guardas foi entregue a vítima. Outros três aparelhos que também estavam com a mulher foram apreendidos para investigação.

Em outro furto, suspeito pula muro

Em outro furto, registrado na mesma data, o criminoso teria escalado um muro para entrar em uma casa e levar uma moto. O caso foi registrado no Conjunto Habitacional Antônio Zaccaro.

A vítima, uma estudante de 23 anos contou a polícia que o veículo estava estacionado na garagem da residência onde mora. Câmeras de monitoramento de um vizinho mostram o momento em que o suspeito escala um muro para entrar no quintal da casa. Ele teria quebrado um vidro da porta dos fundos, chegando à garagem para levar a moto. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local