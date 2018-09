DISE Fecha Bingo Clandestino na Vila Mota

Equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Catanduva fecharam um bingo clandestino na Vila Mota. Os policiais civis chegaram ao local, recentemente, depois de receberem uma denúncia anônima.

A ação foi coordenada pelo delegado Marcelo Augusto Díspore. A informação que os policiais tiveram foi de que uma van havia saído de São José do Rio Preto, com destino a Catanduva.

O objetivo era o de deixar os ocupantes em um bingo clandestino. Diante disso, uma equipe ficou nas imediações da praça de pedágio da rodovia Washington Luís (SP-310), enquanto que outra ficou nas principais entradas da cidade. A van foi localizada e os policiais viram o veículo parar em um barracão do bairro.

As equipes entraram no local e encontraram dezenas de pessoas jogando bingo. Além de São José do Rio Preto, moradores de Buritama e de Catanduva também foram encontrados no barracão. No total, foram apreendidas quatro televisões, 23 monitores, quatro CPU’s e dinheiro.

O caso, que será investigado pela Polícia Civil, foi registrado como jogo de azar e o responsável pelo local, se condenado, deve responder em liberdade.

Outro bingo fechado no ano passado

No ano passado, outro bingo foi fechado em Catanduva. O caso foi registrado em uma chácara do Jardim Oriental. O local também seria usado para sorteios de bingo em cartelas. A investigação foi de outra delegacia especializada, a DIG.

Os investigadores realizavam diligências na chácara e no local, além das cartelas e das máquinas, a gerente confessou a prática criminosa às equipes. Ela foi levada a sede da DIG e liberada posteriormente, após responder a um termo circunstanciado pela prática da contravenção penal.

Ainda durante as diligências, os policiais apreenderam na casa do caseiro da chácara um revólver calibre 28 com munições, além de uma espingarda calibre 36, uma carabina calibre 38 e uma espingarda sem marca. O caseiro foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

