DIG Prende Suspeitos de Matarem Metalúrgico no Gavioli

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu ontem (27) os dois suspeitos de matarem um metalúrgico de 38 anos no Jardim Gavioli. O crime foi registrado em julho do ano passado e a vítima foi espancada até a morte.

Conforme informações do delegado Hélvio Roberto Bolzani, a dupla suspeita de ter cometido o crime teria chegado ao local onde tudo ocorreu em uma moto. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas o óbito já havia sido declarado no trecho da avenida Maranguape.

“A investigação policial identificou uma testemunha, a qual teve sua identidade protegida e, através dela, se chegou à identificação dos autores, sendo eles M. C. P. F., de 27 anos, e D. J. M. J., de 19 anos. O motivo do crime estaria ligado ao tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima era usuária e os investigados suspeitos de praticarem o tráfico naquela localidade”, informou Bolzani.

O delegado titular da DIG solicitou que as prisões temporárias dos suspeitos fossem decretadas. Os suspeitos estão na Cadeia Pública de Catanduva, à disposição da Justiça. “As prisões foram decretadas pelo período de 30 dias, renováveis por mais 30 dias a critério da investigação ou convertidas em prisões preventivas, quando os investigados permaneceriam presos até o julgamento. Os dois suspeitos são velhos conhecidos da polícia, registrando várias passagens”, finalizou o delegado.

Família não sabia de desavença

Nossa reportagem acompanhou o caso no ano passado. De acordo com o registro do boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado com lesão no rosto e na parte superior da cabeça, além das costas.

O metalúrgico foi encontrado na entrada da residência onde morava. Quando as equipes chegaram ao local, o corpo estava no chão. O homem também seria conhecido nos meios policiais por suposto envolvimento em outros crimes. A irmã dele disse, na época, que não sabia de nenhuma desavença com outras pessoas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local