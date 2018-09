DIG Prende Duas Pessoas Por Suspeita na Morte de Empresário de Catanduva

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José do Rio Preto prendeu duas pessoas por suspeita na morte do empresário Sérgio Teixeira, de 60 anos morador de Catanduva. O crime foi registrado em março deste ano e o corpo da vítima foi encontrado em um carro esportivo na Estância Jockey Clube em Rio Preto.

Conforme informações do delegado Wander Luciano Solgan uma maquiadora e fotógrafa de Catanduva foi presa em julho deste ano por suspeita de envolvimento no crime. Enquanto que a segunda prisão foi de um homem, morador de Novais. Ele está na cadeia desde o último domingo (26). “A mulher está presa preventivamente”, explicou o delegado que complementa que apesar dos indícios apontados na investigação, ela não admite participação no crime.

Já o homem foi preso temporariamente. “A investigação visa mostrar a real participação dele no crime e se ele participou. Quando ouvido, ele não admitiu o crime, só falou que foi procurado pela mulher, para que contribuísse com dinheiro para ela contratar alguém para matar a vítima. Mas ele disse que não deu dinheiro”, aponta o delegado.

A motivação do crime, ainda conforme o delegado seria financeira. “Porque ambos deviam bastante dinheiro para a vítima. Mais ou menos R$ 100 mil, o homem e R$ 50 mil a mulher”, explica Solgan. Mensagens e ligações de aparelhos telefônicos do suspeito e das vítimas foram analisados pelas equipes. O caso continua sendo investigado.

Entenda o caso

A vítima foi atingida com três tiros no rosto. O motor do carro em que ele estava ainda funcionava quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local. Um morador, que passava pelo trecho da avenida Alfredo Folchini, teria visto o veículo e o corpo dentro. Parte do vidro do motorista estaria aberto e não havia marcas de tiro em outros pontos do carro.

Desde o início da investigação, a polícia suspeitava de execução. “Tudo leva a crer que houve uma combinação prévia e chegando nesse contato houve uma execução”, disse o delegado de plantão no dia do crime Marcelo Parra.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local