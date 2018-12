Desempregado Furta Carro Com Garfo e é Preso em Ariranha

Um desempregado de 27 anos teria furtado um carro com um garfo e foi preso. O caso foi registrado em Ariranha na tarde do último domingo (16). O suspeito do crime se envolveu em acidente e parte do veículo ficou danificada. O homem é morador de Santa Adélia.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes de Santa Adélia foram até o Plantão Policial de Catanduva. Eles haviam localizado o desempregado que, de acordo com o registro, havia furtado um Opala em Ariranha.

O suspeito estaria com uma pessoa que resolveu pegar carona com ele. Essa pessoa não saberia do crime registrado na cidade da região. O desempregado teria tentado fugir da abordagem dos PMs em Santa Adélia. Foi neste momento que se envolveu em um acidente. Ninguém se feriu.

O dono do veículo foi chamado e no Plantão Policial, ele que tem 57 anos, contou que deixou o carro em frente a casa onde mora em Ariranha. Lá ficou por poucos minutos. Quando saiu da residência, viu que o veículo havia sido levado. Câmeras de segurança de uma vizinha flagraram todo o crime.

O desempregado, suspeito do furto, foi preso em flagrante e encaminhado a Cadeia de Catanduva. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local