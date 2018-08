Denúncia de Tráfico Termina com Droga e Armas de Brinquedo Apreendidas

Uma denúncia de tráfico terminou com droga e armas de brinquedo apreendidas. Os objetos, de acordo com o suspeito do crime, seriam usados para “enfeitar casa”. O caso foi registrado na noite da última quinta-feira (2) no Residencial Cidade Jardim. Desempregado de 36 anos teria confessado que “batizava” entorpecente com sal de frutas e outras substâncias.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Companhia da Polícia Militar já havia recebido diversas ligações anônimas de tráfico de drogas no bairro. Sendo que na última quinta, novas chamadas foram atendidas pelas equipes que foram até o local. Quando chegaram, se depararam com o suspeito que tentou fugir e arremessou uma pochete em residência vizinha.

O desempregado foi capturado e em revista foram encontrados R$ 225 em dinheiro, além de um aparelho celular. Na pochete dispensada por ele, as equipes relataram que encontraram 27 porções de cocaína, além de 13 de crack.

Quando entraram na casa do suspeito, os policiais militares encontraram sob a mesa da cozinha uma porção a granel de cocaína, além de uma balança de precisão, um celular, uma tesoura e vários recortes plásticos. Uma frigideira com resquícios de cocaína também foi apreendida.

Os PMs questionaram o homem que teria afirmado que batizava cocaína com sal de frutas e outras substâncias revendendo em Itajobi. Em uma carretinha veicular, foram apreendidos três simulacros de fuzil, metralhadora e carabina. Ele disse que as armas de brinquedo serviriam de enfeite. O homem foi levado ao Plantão Policial onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De lá, foi encaminhado a Cadeia de Catanduva. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local