Denúncia Anônima Leva Polícia a Prisão de Suspeito de Receptação em Paraíso

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a prender um homem de 40 anos, suspeito de receptação em Paraíso. Na casa dele foram apreendidos vários defensivos agrícolas que foram roubados em outro estado. O ca­­­­­­so foi registrado na tarde da úl­­­­­tima quarta-feira (29).

Conforme informações do bo­­­­­letim de ocorrência, equipes chegaram ao local depois de rece­berem uma ligação no Disque Denúncia. Um mandado de busca e apreensão foi expedido pela Comarca e Monte Azul Paulista e cumprido na data. Na residência do técnico em agropecuária, foram localizados diversos defensivos agrícolas que foram apreendidos. Na lista estão mais de 350 embalagens cheias do produto. Como as informações passadas pelo suspeito não estavam claras, as equipes entraram em contato com o fabricante dos defensivos agrícolas, que disse que os produtos foram roubados em outro estado enquanto eram transportados. Uma documentação que comprova o crime teria sido apresentada. O homem de 40 anos foi preso em flagrante, mas como pagou fiança foi liberado. Ele deve responder pelo crime em liberdade, incialmente.

Outro caso

No final do ano passado, ou­­­­­­­tro caso de receptação foi registrado, desta vez em Catanduva. Um mecânico, de 33 anos, teria dito que comprou o veículo por R$ 800 de um desconhecido. Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da PM estariam em patrulhamento quando foram atender um caso que envolvia um veículo furtado. Em patrulhamento, os policiais encontraram o carro dentro da garagem de uma casa que fica no bairro Theodoro Rosa Filho.

O mecânico, dono da casa, teria dito que havia comprado o veículo de uma pessoa do Gabriel Hernandes, mas não informou o local onde ele possui estabelecimento. Quando as equipes verificaram o emplacamento do carro, descobriram que ele havia sido furtado. O mecânico foi levado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por receptação. Ele pagou fiança no valor de R$ 1 mil e foi liberado. O caso é investigado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local